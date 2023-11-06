За тиждень енергетики повернули світло для понад 57 тисяч родин у прифронтових регіонах, - ДТЕК

Зазначається, що за тиждень енергетики провели ремонти мереж та відновили їх роботу для 52 тисяч родин у 151 населеному пункті, які лишись без світла внаслідок обстрілів Донецької області.

Попри обстріли та важку ситуацію в регіоні ДТЕК продовжує відновлювати мережі на Донеччині.

В ДТЕК додали, що південь Дніпропетровщини також постійно страждає від наслідків обстрілів. Тут енергетикам вдалося повернути світло у 6 населених пунктів та відновити електрику для майже 5 тисяч осель.

"Ось уже 621 день енергетики тримають енергетичний фронт і забезпечують світлом українців в умовах підвищених ризиків. З початку повномасштабної війни ми повернули світло вже 9,3 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", - зазначив Олександр Фоменко, генеральний директор ДТЕК Мережі.

Нагадаємо, у жовтні енергетики ДТЕК відновили електропостачання домівок 337 тисяч сімей, які постраждали через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській і Одеській областях.