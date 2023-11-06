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За тиждень енергетики повернули світло для понад 57 тисяч родин у прифронтових регіонах, - ДТЕК

Понеділок 06 листопада 2023 20:34
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За тиждень енергетики повернули світло для понад 57 тисяч родин у прифронтових регіонах, - ДТЕК Фото: за тиждень енергетики повернули світло для понад 57 тисяч родин у прифронтових регіонах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

З 30 жовтня по 5 листопада енергетики продовжували відновлювати електромережі, пошкоджені через обстріли на Донеччині та Дніпропетровщині, що дозволило відновити електропостачання понад 57 тисячам родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що за тиждень енергетики провели ремонти мереж та відновили їх роботу для 52 тисяч родин у 151 населеному пункті, які лишись без світла внаслідок обстрілів Донецької області.

Попри обстріли та важку ситуацію в регіоні ДТЕК продовжує відновлювати мережі на Донеччині.

В ДТЕК додали, що південь Дніпропетровщини також постійно страждає від наслідків обстрілів. Тут енергетикам вдалося повернути світло у 6 населених пунктів та відновити електрику для майже 5 тисяч осель.

"Ось уже 621 день енергетики тримають енергетичний фронт і забезпечують світлом українців в умовах підвищених ризиків. З початку повномасштабної війни ми повернули світло вже 9,3 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", - зазначив Олександр Фоменко, генеральний директор ДТЕК Мережі.

Нагадаємо, у жовтні енергетики ДТЕК відновили електропостачання домівок 337 тисяч сімей, які постраждали через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській і Одеській областях.

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