За неделю энергетики вернули свет для более 57 тысяч семей в прифронтовых регионах, - ДТЭК

С 30 октября по 5 ноября энергетики продолжали возобновлять электросети, поврежденные из-за обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях, что позволило возобновить электроснабжение более 57 тысяч семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что за неделю энергетики провели ремонты сетей и возобновили их работу для 52 тысяч семей в 151 населенном пункте, которые остались без света в результате обстрелов Донецкой области.

Несмотря на обстрелы и тяжелую ситуацию в регионе ДТЭК продолжает восстанавливать сети в Донецкой области.

В ДТЭК добавили, что юг Днепропетровщины также постоянно страдает последствиями обстрелов. Здесь энергетикам удалось вернуть свет в 6 населенных пунктов и восстановить электричество почти для 5 тысяч домов.

"Вот уже 621 день энергетики держат энергетический фронт и обеспечивают светом украинцев в условиях повышенных рисков. С начала полномасштабной войны мы вернули свет уже 9,3 млн семей Киевщины, Днепропетровщины, Одесщины, Донецкой области и города Киев. боевых действий, мы возвращали свет уже десятки раз", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Напомним, в октябре энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение домов 337 тысяч семей, пострадавших из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.