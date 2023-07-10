За тиждень енергетики повернули світло в оселях 70 тисяч родин, - ДТЕК

Зазначається, що минулого тижня внаслідок обстрілів виходили з ладу електромережі у 89 населених пунктах Донеччини та Дніпропетровщини.

Енергетики повернули світло для 69 тисяч родин Донеччини та 540 сімей в Дніпропетровській області.

"Першочергова задача наших фахівців - максимально наскільки це можливо в умовах підвищених ризиків забезпечувати світлом українців. З початку повномасштабної війни ми щодня ліквідовуємо наслідки обстрілів, ремонтуємо пошкоджені електромережі та повертаємо світло", - зазначив Олександр Фоменко, генеральний директор ДТЕК Мережі.

Нагадаємо, у червні енергетики ДТЕК повернули світло для 277 тис. сімей, які залишилися без електропостачання через обстріли в Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.