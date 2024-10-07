ua en ru
Пн, 07 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За тиждень енергетики повернули світло майже 246 тисяч родин, після атак ворога, - ДТЕК

Понеділок 07 жовтня 2024 17:19
UA EN RU
За тиждень енергетики повернули світло майже 246 тисяч родин, після атак ворога, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло майже 246 тисяч родин (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

За минулий тиждень енергетики ДТЕК повернули світло майже 246 тисяч родин у 347 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК Ріната Ахметова.

Найбільше відновлень – у Донецькій області, яка залишається осередком найбільш активних бойових дій. За тиждень тут вдалося з дозволу військових повернути світло у домівки майже 153 тисяч родин. Енергетики розпочинають ремонти одразу, щойно стихають обстріли та військові надають дозвіл.

Не стихають і обстріли Дніпропетровської області. Тут з 30 вересня по 6 жовтня енергетики ДТЕК змогли відновити електропостачання 73,1 тисячі родин, знеструмлених через ворожі обстріли.

Одеська область також часто потерпає від ворожих атак. Минулого тижня енергетикам вдалося відновити електрику у 18,1 тисячі домівок місцевих мешканців.

Ще у 1,6 тисячі осель енергетики повернули світло у Київській області, яка також піддавалася ворожим обстрілам.

Нагадаємо, нещодавно енергетики ДТЕК потрапили під обстріл, коли вони повертали людям світло.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Електроенергія
NEWS
До ТЦК за 7 днів, повістки поштою та бронь. Як змінили правила мобілізації в Україні
До ТЦК за 7 днів, повістки поштою та бронь. Як змінили правила мобілізації в Україні
DAILY
Рік після атаки ХАМАС. Як Ізраїль веде війну проти терористів і що буде далі
Роман Коткореспондент РБК-Україна Рік після атаки ХАМАС. Як Ізраїль веде війну проти терористів і що буде далі