За тиждень енергетики повернули світло майже 246 тисяч родин, після атак ворога, - ДТЕК
За минулий тиждень енергетики ДТЕК повернули світло майже 246 тисяч родин у 347 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК Ріната Ахметова.
Найбільше відновлень – у Донецькій області, яка залишається осередком найбільш активних бойових дій. За тиждень тут вдалося з дозволу військових повернути світло у домівки майже 153 тисяч родин. Енергетики розпочинають ремонти одразу, щойно стихають обстріли та військові надають дозвіл.
Не стихають і обстріли Дніпропетровської області. Тут з 30 вересня по 6 жовтня енергетики ДТЕК змогли відновити електропостачання 73,1 тисячі родин, знеструмлених через ворожі обстріли.
Одеська область також часто потерпає від ворожих атак. Минулого тижня енергетикам вдалося відновити електрику у 18,1 тисячі домівок місцевих мешканців.
Ще у 1,6 тисячі осель енергетики повернули світло у Київській області, яка також піддавалася ворожим обстрілам.
Нагадаємо, нещодавно енергетики ДТЕК потрапили під обстріл, коли вони повертали людям світло.
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