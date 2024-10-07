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За неделю энергетики вернули свет почти 246 тысяч семей, после атак врага, - ДТЭК

Понедельник 07 октября 2024 17:19
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За неделю энергетики вернули свет почти 246 тысяч семей, после атак врага, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет почти 246 тысяч семей (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

За прошедшую неделю энергетики ДТЭК вернули свет почти 246 тысяч семей в 347 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК Рината Ахметова.

Больше всего обновлений – в Донецкой области, которая остается центром наиболее активных боевых действий. За неделю здесь удалось с разрешения военных вернуть свет в дома почти 153 тысячи семей. Энергетики начинают ремонты сразу, как только стихают обстрелы и военные разрешают.

Не стихают и обстрелы Днепропетровской области. Здесь с 30 сентября по 6 октября энергетики ДТЭК смогли возобновить электроснабжение 73,1 тысяч семей, обесточенных из-за вражеских обстрелов.

Одесская область также часто страдает от вражеских атак. На прошлой неделе энергетикам удалось восстановить электричество в 18,1 тысячи домов местных жителей.

Еще в 1,6 тысячи домов энергетики вернули свет в Киевской области, которая также подвергалась враждебным обстрелам.

Напомним, недавно энергетики ДТЭК попали под обстрел, когда они возвращали людям свет.

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