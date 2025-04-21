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За тиждень енергетики повернули світло в домівки 106 тисяч родин після обстрілів, - ДТЕК

Понеділок 21 квітня 2025 16:42
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За тиждень енергетики повернули світло в домівки 106 тисяч родин після обстрілів, - ДТЕК Фото: за тиждень енергетики повернули світло в домівки 106 тисяч родин після обстрілів (dtek.com)
Автор: Олександр Мороз

Минулого тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки майже 106 тис. родин, що були без електроенергії через обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що минулого тижня ворог продовжував атакувати українські енергооб’єкти. Проте енергетики постійно працюють над відновленням пошкоджених обстрілами мереж та обладнання.

Зокрема, на Донеччині, яка залишається регіоном найбільш активних бойових дій, попри усі безпекові виклики, за тиждень вдалося відновити електропостачання майже 71 тисячі домівок місцевих жителів.

Крім того, на Дніпропетровщині з 14 по 20 квітня вдалося повернути світло для понад 34 тисячі родин, чиї домівки знеструмлювалися внаслідок нових ворожих обстрілів. Ворог не припиняє обстрілювати Дніпропетровщину, через що регулярно пошкоджуються електромережі, особливо на півдні області.

Під прицілом ворога минулого тижня знову опинилась Одещина. Там енергетики ДТЕК повернули світло для майже тисячі родин після відновлення пошкоджених мереж.

Нещодавно ДТЕК Ріната Ахметова допоміг повернути світло та водопостачання у Херсонській області після обстрілів росіян.

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ДТЕК Електроенергія
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