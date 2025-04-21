За неделю энергетики вернули свет в дома 106 тысяч семей после обстрелов, - ДТЭК

На прошлой неделе энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома почти 106 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что на прошлой неделе враг продолжал атаковать украинские энергообъекты. Однако энергетики постоянно работают над восстановлением поврежденных обстрелами сетей и оборудования.

В частности, в Донецкой области, которая остается регионом наиболее активных боевых действий, несмотря на все вызовы безопасности, за неделю удалось восстановить электроснабжение почти 71 тысячи домов местных жителей.

Кроме того, на Днепропетровщине с 14 по 20 апреля удалось вернуть свет для более 34 тысяч семей, чьи дома обесточивались в результате новых вражеских обстрелов. Враг не прекращает обстреливать Днепропетровскую область, из-за чего регулярно повреждаются электросети, особенно на юге области.

Под прицелом врага на прошлой неделе снова оказалась Одесская область. Там энергетики ДТЭК вернули свет для почти тысячи семей после восстановления поврежденных сетей.

Недавно ДТЭК Рината Ахметова помог вернуть свет и водоснабжение в Херсонской области после обстрелов россиян.