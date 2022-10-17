ua ru
Пн, 17 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За тиждень енергетики повернули світло для 90 тисяч родин, - ДТЕК

Новость на русском →
Понеділок 17 жовтня 2022 16:11
За тиждень енергетики повернули світло для 90 тисяч родин, - ДТЕК Фото: за тиждень енергетики повернули світло для 90 тисяч родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За тиждень з 10 по 16 жовтня енергетики компанії ДТЕК повернули світло 90 тисяч родин у 159 населених пунктах, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Зокрема, через руйнування електромереж у Донецькій області енергопостачання відновили понад 46 тисячам осель мешканців області у 57 населених пунктах.

Крім того, зазначається, що тяжких пошкоджень зазнає також енергетична інфраструктура Дніпропетровської області.

"Всього за тиждень енергетики відновили електропостачання майже 44 тисячам родин у 102 населених пунктах Дніпропетровщини. Енергетики оперативно приступають до ремонтів та роблять все необхідне, щоб відновити електропостачання, щойно отримують дозволи на проведення робіт від ДСНС та ЗСУ", - повідомили в компанії.

Через російські терористичні атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури, за розпорядженням НЕК "Укренерго" в деяких регіонах країни можуть впроваджуватись стабілізаційні відключення електроенергії для того, аби уникнути масштабних аварій.

"Однак кожен українець зараз може допомогти енергетикам справитися з атаками ворога. Просимо всіх розумно споживати електроенергію - вмикати енергоємні прилади по черзі в години пікового навантаження вранці з 8.00 до 11.00 та ввечері з 18.00 до 23.00. Бізнес-клієнтів просимо обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо", - повідомили в компанії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія ДТЕК
NEWS
У чому складність збити іранський дрон та яка система ППО допоможе: відповідь експерта
У чому складність збити іранський дрон та яка система ППО допоможе: відповідь експерта
DAILY
Бунт проти Путіна. Коли в Росії повалять диктатора і що це змінить для України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Бунт проти Путіна. Коли в Росії повалять диктатора і що це змінить для України