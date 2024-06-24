За тиждень енергетики повернули світло 89 тис. родин, які були без електроенергії через обстріли, - ДТЕК

З 17 по 23 липня енергетики ДТЕК повністю чи частково відновили електропостачання 74 населених пунктів та повернули електрику в оселі понад 89 тисяч родин Донецької, Київської та Дніпропетровської областей, що були знеструмлені через ворожі обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зокрема, за тиждень енергетикам вдалося повернути світло понад 59 тисяч родин на Донеччині, що були знеструмлені через постійні ворожі обстріли, ракетні атаки та авіаудари.

Ще для майже 19 тисяч родин відновлене електропостачання на Київщині. Де 20 червня під час ракетної атаки були пошкоджені електромережі Броварського району.

Дніпропетровщина також постійно піддається ворожим атакам, особливо південь області, наближений до зони бойових дій. За тиждень в області вдалося відновити світло в домівках понад 11 тисяч родин.

Нагадаємо, минулого тижня ремонтна бригада ДТЕК потрапила під обстріл під час ремонту обладнання на Донеччині. Внаслідок цього було поранено одного енергетика.