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За неделю энергетики вернули свет 89 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов, - ДТЭК

Понедельник 24 июня 2024 18:03
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За неделю энергетики вернули свет 89 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов, - ДТЭК Фото: за неделю энергетики вернули свет 89 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

С 17 по 23 июля энергетики ДТЭК полностью или частично возобновили электроснабжение 74 населенных пунктов и вернули электричество в дома более 89 тысяч семей Донецкой, Киевской и Днепропетровской областей, обесточенных из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

В частности, за неделю энергетикам удалось вернуть свет более 59 тысяч семей на Донетчине, обесточенных из-за постоянных вражеских обстрелов, ракетных атак и авиаударов.

Еще для почти 19 тысяч семей возобновлено электроснабжение в Киевской области. Где 20 июня во время ракетной атаки были повреждены электросети Броварского района.

Днепропетровщина также постоянно подвергается враждебным атакам, особенно югу области, приближенному к зоне боевых действий. За неделю в области удалось восстановить свет в домах более 11 тысяч семей.

Напомним, на прошлой неделе ремонтная бригада ДТЭК попала под обстрел во время ремонта оборудования в Донецкой области. В результате этого был ранен один энергетик.

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ДТЭК Электроэнергия
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