За тиждень енергетики повернули світло для 86 тисяч родин, знеструмлених через атаки, - ДТЕК

Зазначається, що минулого тижня тривали атаки ворога на енергоінфраструктуру. Водночас енергетики продовжували відновлення пошкоджених обстрілами мереж та обладнання.

Зокрема, на Дніпропетровщині вдалося повернути світло для 67,6 тисяч родин, чиї домівки знеструмлювалися внаслідок ворожих обстрілів.

На Донеччині, яка залишається регіоном найбільш активних бойових дій, попри усі безпекові виклики за тиждень вдалося відновити електропостачання майже 18,4 тисяч домівок місцевих жителів.

В ДТЕК підкреслили, що повертати світло на Донеччині стає все важче, однак енергетики продовжують працювати там, де це можливо.

Нагадаємо, у грудні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 281 тис. родин у Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Київській областях після ворожих обстрілів.