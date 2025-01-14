За неделю энергетики вернули свет для 86 тысяч семей, обесточенных из-за атак, - ДТЭК

Отмечается, что на прошлой неделе продолжались атаки врага на энергоинфраструктуру. В то же время энергетики продолжали восстановление поврежденных обстрелами сетей и оборудования.

В частности, на Днепропетровщине удалось вернуть свет для 67,6 тысяч семей, чьи дома обесточивались в результате вражеских обстрелов.

В Донецкой области, которая остается регионом наиболее активных боевых действий, несмотря на все вызовы безопасности за неделю удалось восстановить электроснабжение почти 18,4 тысяч домов местных жителей.

В ДТЭК подчеркнули, что возвращать свет в Донецкой области становится все труднее, однако энергетики продолжают работать там, где это возможно.

Напомним, в декабре энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 281 тыс. семей в Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Киевской областях после вражеских обстрелов.