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За тиждень енергетики повернули світло у 80 населених пунктах після ворожих атак, - ДТЕК

Фото: енергетики повернули світло у 80 населених пунктах після ворожих атак (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Минулого тижня енергетики ДТЕК повернули світло 47,5 тисячі родин у 80 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Попри постійну небезпеку у Донецькій області, минулого тижня енергетикам вдалося повернути електропостачання у 32,6 тисячі осель. 

Постійно потерпає від ворожих атак і Дніпропетровська область. Тут з 14 по 20 жовтня вдалося відновити електропостачання в домівках 14,9 тисячі родин. 

В ДТЕК підкреслили, що в деяких населених пунктах енергетики повертали світло вже десятки разів і вони продовжують це робити попри атаки.

Раніше повідомлялося, що у прифронтових регіонах енергетики ДТЕК Ріната Ахметова працюють майже цілодобово, щоб повертати людям світло.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 25,4 тисячі родин у 41 населеному пункті, що залишилися без електропостачання через обстріли у Дніпропетровській та Донецькій областях.

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ДТЕКЕлектроенергія