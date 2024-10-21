За тиждень енергетики повернули світло у 80 населених пунктах після ворожих атак, - ДТЕК

Попри постійну небезпеку у Донецькій області, минулого тижня енергетикам вдалося повернути електропостачання у 32,6 тисячі осель.

Постійно потерпає від ворожих атак і Дніпропетровська область. Тут з 14 по 20 жовтня вдалося відновити електропостачання в домівках 14,9 тисячі родин.

В ДТЕК підкреслили, що в деяких населених пунктах енергетики повертали світло вже десятки разів і вони продовжують це робити попри атаки.

Раніше повідомлялося, що у прифронтових регіонах енергетики ДТЕК Ріната Ахметова працюють майже цілодобово, щоб повертати людям світло.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 25,4 тисячі родин у 41 населеному пункті, що залишилися без електропостачання через обстріли у Дніпропетровській та Донецькій областях.