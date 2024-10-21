За тиждень енергетики повернули світло у 80 населених пунктах після ворожих атак, - ДТЕК
Минулого тижня енергетики ДТЕК повернули світло 47,5 тисячі родин у 80 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.
Попри постійну небезпеку у Донецькій області, минулого тижня енергетикам вдалося повернути електропостачання у 32,6 тисячі осель.
Постійно потерпає від ворожих атак і Дніпропетровська область. Тут з 14 по 20 жовтня вдалося відновити електропостачання в домівках 14,9 тисячі родин.
В ДТЕК підкреслили, що в деяких населених пунктах енергетики повертали світло вже десятки разів і вони продовжують це робити попри атаки.
Раніше повідомлялося, що у прифронтових регіонах енергетики ДТЕК Ріната Ахметова працюють майже цілодобово, щоб повертати людям світло.
Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 25,4 тисячі родин у 41 населеному пункті, що залишилися без електропостачання через обстріли у Дніпропетровській та Донецькій областях.
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