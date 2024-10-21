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За неделю энергетики вернули свет в 80 населенных пунктах после вражеских атак, - ДТЭК

Понедельник 21 октября 2024 18:30
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За неделю энергетики вернули свет в 80 населенных пунктах после вражеских атак, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет в 80 населенных пунктах после вражеских атак (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

На прошлой неделе энергетики ДТЭК вернули свет 47,5 тысяч семей в 80 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Несмотря на постоянную опасность в Донецкой области, на прошлой неделе энергетикам удалось вернуть электроснабжение в 32,6 тысячи домов.

Постоянно страдает от вражеских атак и Днепропетровская область. Здесь с 14 по 20 октября удалось возобновить электроснабжение в домах 14,9 тысяч семей.

В ДТЭК подчеркнули, что в некоторых населенных пунктах энергетики возвращали свет уже десятки раз и они продолжают это делать, несмотря на атаки.

Ранее сообщалось, что в прифронтовых регионах энергетики ДТЭК Рината Ахметова работают почти круглосуточно, чтобы возвращать людям свет.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 25,4 тысяч семей в 41 населенном пункте, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Днепропетровской и Донецкой областях.

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ДТЭК Электроэнергия
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