UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

За тиждень енергетики повернули світло для 53 тисяч родин, - ДТЕК

Фото: за тиждень енергетики повернули світло для 53 тисяч родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

За тиждень з 9 по 15 жовтня енергетики ДТЕК повернули світло 53 тисячам родин, що лишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

На Донеччині, яка найбільше страждає від обстрілів, вдалося відновити світло для 43 тисяч родин у 117 населених пунктах. Більшість із них постійно страждає через російські обстріли, тому енергетикам доводиться регулярно повертати в них світло.

Ще для 9 тисяч родин повернули світло на Дніпропетровщині, південь якої піддається обстрілам практично щоденно.

Почастішали пошкодження мереж через прильоти й на Одещині, де минулого тижня через ворожу атаку без світла залишилися близько 50 родин. Енергетики оперативно усунули пошкодження та відновили електропостачання.

"Енергетики ДТЕК Мережі попри обстріли та складну ситуацію продовжують відновлювати електромережі за дозволом Збройних сил України та ДСНС. З 24 лютого 2022 нам вдалося повернути світло вже 9 млн родин у Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві. Значній частині з них електропостачання відновлювали багато разів і ми продовжимо це робити знову й знову", - зазначає генеральний директор ДТЕК Мережі Олександр Фоменко.

Нагадаємо, ДТЕК до початку опалювального сезону модернізував три високовольтні підстанції у столиці. Вони живлять частину Печерського, Солом'янського, Голосіївського, Шевченківського районів й Лівого берегу.

Оновлення обладнання допомогло підвищити надійність електропостачання 247 багатоповерхівок, 21 школи, 27 дитячих садків та інших соціально важливих об’єктів в цих районах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКЕлектроенергія