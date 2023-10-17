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За тиждень енергетики повернули світло для 53 тисяч родин, - ДТЕК

Вівторок 17 жовтня 2023 16:55
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За тиждень енергетики повернули світло для 53 тисяч родин, - ДТЕК Фото: за тиждень енергетики повернули світло для 53 тисяч родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

За тиждень з 9 по 15 жовтня енергетики ДТЕК повернули світло 53 тисячам родин, що лишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

На Донеччині, яка найбільше страждає від обстрілів, вдалося відновити світло для 43 тисяч родин у 117 населених пунктах. Більшість із них постійно страждає через російські обстріли, тому енергетикам доводиться регулярно повертати в них світло.

Ще для 9 тисяч родин повернули світло на Дніпропетровщині, південь якої піддається обстрілам практично щоденно.

Почастішали пошкодження мереж через прильоти й на Одещині, де минулого тижня через ворожу атаку без світла залишилися близько 50 родин. Енергетики оперативно усунули пошкодження та відновили електропостачання.

"Енергетики ДТЕК Мережі попри обстріли та складну ситуацію продовжують відновлювати електромережі за дозволом Збройних сил України та ДСНС. З 24 лютого 2022 нам вдалося повернути світло вже 9 млн родин у Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві. Значній частині з них електропостачання відновлювали багато разів і ми продовжимо це робити знову й знову", - зазначає генеральний директор ДТЕК Мережі Олександр Фоменко.

Нагадаємо, ДТЕК до початку опалювального сезону модернізував три високовольтні підстанції у столиці. Вони живлять частину Печерського, Солом'янського, Голосіївського, Шевченківського районів й Лівого берегу.

Оновлення обладнання допомогло підвищити надійність електропостачання 247 багатоповерхівок, 21 школи, 27 дитячих садків та інших соціально важливих об’єктів в цих районах.

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