За неделю энергетики вернули свет для 53 тысяч семей, - ДТЭК

За неделю с 9 по 15 октября энергетики ДТЭК вернули свет 53 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

На Донбассе, которая больше всего страдает от обстрелов, удалось восстановить свет для 43 тысяч семей в 117 населенных пунктах. Большинство из них постоянно страдают из-за российских обстрелов, поэтому энергетикам приходится регулярно возвращать в них свет.

Еще для 9 тысяч семей вернули свет на Днепропетровщине, юг которой подвергается обстрелам практически ежедневно.

Участились повреждения сетей из-за прилетов и в Одесской области, где на прошлой неделе из-за вражеской атаки без света остались около 50 семей. Энергетики оперативно устранили повреждения и возобновили электроснабжение.

"Энергетики ДТЭК Сети, несмотря на обстрелы и сложную ситуацию, продолжают возобновлять электросети с разрешением Вооруженных сил Украины и ГСЧС. С 24 февраля 2022 года нам удалось вернуть свет уже 9 млн семей в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и городе Киеве. Значительной части из них электроснабжение восстанавливали много раз и мы продолжим это делать снова и снова", - отмечает генеральный директор ДТЭК Сети Александр Фоменко.

Напомним, ДТЭК к началу отопительного сезона модернизировал три высоковольтных подстанции в столице. Они питают часть Печерского, Соломенского, Голосеевского, Шевченковского районов и Левого берега.

Обновление оборудования помогло повысить надежность электроснабжения 247 многоэтажек, 21 школы, 27 детских садов и других социально важных объектов в этих районах.