За тиждень енергетики повернули світло 123 тисячам родин у двох областях, - ДТЕК

Зазначається, що 7-го лютого через черговий ворожий обстріл постраждали електромережі Києва. Енергетики оперативно під'єднали будинки за резервними схемами живлення, щоб якомога швидше повернути світло 29 тис. родин киян у Дніпровському районі столиці.

Водночас на Донеччині тривають активні бойові дії, а постійні обстріли, ракетні та авіаудари продовжують руйнувати енергосистему регіону. Тут енергетикам за тиждень вдалось повернути світло 66 тис. сімей.

Дніпропетровщина також потерпає від ворожих обстрілів - особливо на півдні. За тиждень тут вдалося відновити електрику для 28 тисяч родин. Основна частка відновлень - після нічної атаки ворожих БпЛА на Павлоградський район в ніч на 11 лютого.

Нагадаємо, за перший місяць цього року енергетики ДТЕК Мережі повернули світло майже 713 тисячам родин, що залишилися без електропостачання через обстріли у Києві, Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях.