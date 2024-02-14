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За тиждень енергетики повернули світло 123 тисячам родин у двох областях, - ДТЕК

Середа 14 лютого 2024 14:05
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За тиждень енергетики повернули світло 123 тисячам родин у двох областях, - ДТЕК Фото: за тиждень енергетики повернули світло 123 тисячам родин у двох областях, - ДТЕК 
Автор: Сергей Новиков

З 5 по 11 лютого енергетики ДТЕК Мережі повернули світло 123 тис. родин у Києві та 45 населених пунктах Донецької й Дніпропетровської областей, що були знеструмлені через ворожі обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що 7-го лютого через черговий ворожий обстріл постраждали електромережі Києва. Енергетики оперативно під'єднали будинки за резервними схемами живлення, щоб якомога швидше повернути світло 29 тис. родин киян у Дніпровському районі столиці.

Водночас на Донеччині тривають активні бойові дії, а постійні обстріли, ракетні та авіаудари продовжують руйнувати енергосистему регіону. Тут енергетикам за тиждень вдалось повернути світло 66 тис. сімей.

Дніпропетровщина також потерпає від ворожих обстрілів - особливо на півдні. За тиждень тут вдалося відновити електрику для 28 тисяч родин. Основна частка відновлень - після нічної атаки ворожих БпЛА на Павлоградський район в ніч на 11 лютого.

Нагадаємо, за перший місяць цього року енергетики ДТЕК Мережі повернули світло майже 713 тисячам родин, що залишилися без електропостачання через обстріли у Києві, Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

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Електроенергія ДТЕК
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