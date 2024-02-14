За неделю энергетики вернули свет 123 тысячам семей в двух областях, - ДТЭК

С 5 по 11 февраля энергетики ДТЭК Сети вернули свет 123 тыс. семей в Киеве и 45 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей, обесточенных из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что 7 февраля из-за очередного вражеского обстрела пострадали электросети Киева. Энергетики оперативно подключили дома по резервным схемам питания, чтобы как можно скорее вернуть свет 29 тыс. семей киевлян в Днепровском районе столицы.

В то же время в Донецкой области продолжаются активные боевые действия, а постоянные обстрелы, ракетные и авиаудары продолжают разрушать энергосистему региона. Здесь энергетикам за неделю удалось вернуть свет 66 тыс. семей.

Днепропетровщина также подвергается враждебным обстрелам - особенно на юге. Через неделю здесь удалось восстановить электричество для 28 тысяч семей. Основная доля обновлений - после ночной атаки враждебных БпЛА на Павлоградский район в ночь на 11 февраля.

Напомним, за первый месяц этого года энергетики ДТЭК Сети вернули свет почти 713 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.