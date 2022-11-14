За тиждень енергетики повернули світло 40 тисячам родин у двох областях, - ДТЕК

За минулий тиждень з 7 по 13 листопада енергетики компанії ДТЕК повернули світло 41 тисячі родин, що лишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

Енергетики відновили роботу електромереж, що були пошкоджені внаслідок бойових дій у 107 населених пунктах Донецької та Дніпропетровській областей.

"Більшість цих населених пунктів регулярно страждає через російські обстріли, тому енергетикам доводиться регулярно повертати в них світло", - підкреслюють в ДТЕК.

Зокрема, у Донецькій області, де бойові дії стабільно інтенсивні, світло повернули для 39 тисяч родин. На Дніпропетровщині - 2,1 тисячам родин.

Без світла поки залишається 100 населених пунктів у Донецькій області. Фахівці енергокомпанії відновлять постачання світла у домівки всіх жителів області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України.

Нагадаємо, з жовтня росія масово атакує об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до дефіциту потужності в енергосистемі. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.

Енергетики в режимі 24/7 відновлюють електропостачання в постраждалих регіонах. За оперативну роботу енергетикам подякував президент Володимир Зеленський.