За тиждень енергетикам вдалося повернути світло 145 тисячам сімей після обстрілів, - ДТЕК

Зазначається, що минулого тижня енергетики продовжували усувати наслідки ворожих обстрілів. Найбільше - у Дніпропетровській області, де з 21 по 27 липня вдалося відновити електропостачання в домівках 73,3 тисяч родин.

Донецька область продовжує залишатися зоною найбільш активних бойових дій. Попри постійну небезпеку минулого тижня вдалося повернути світло у 68,8 тисяч осель прифронтового регіону.

Не полишає ворог обстрілювати і Одеську область, через що без світла тимчасово залишалися 3,3 тисячі родин. Енергетики відновили електрику максимально оперативно, щойно сапери та військові надали дозвіл.