За тиждень енергетикам вдалося повернути світло 145 тисячам сімей після обстрілів, - ДТЕК

Минулого тижня енергетикам компанії ДТЕК вдалося повернути світло 145 тисячам сімей. Мова про 119 населених пунктів Дніпропетровської, Донецької та Одеської областей після атак.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Зазначається, що минулого тижня енергетики продовжували усувати наслідки ворожих обстрілів. Найбільше - у Дніпропетровській області, де з 21 по 27 липня вдалося відновити електропостачання в домівках 73,3 тисяч родин.
Донецька область продовжує залишатися зоною найбільш активних бойових дій. Попри постійну небезпеку минулого тижня вдалося повернути світло у 68,8 тисяч осель прифронтового регіону.
Не полишає ворог обстрілювати і Одеську область, через що без світла тимчасово залишалися 3,3 тисячі родин. Енергетики відновили електрику максимально оперативно, щойно сапери та військові надали дозвіл.
Нагадаємо, тижнем раніше енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося повернути світло в домівки понад 160 тисяч родин, чиї оселі були без електрики через російські атаки.
Зазначимо, що за останю добу енергетики компанії ДТЕК повернули світло понад 43 тисячам родин Донецької та Дніпропетровської областей. Їх домівки були без світла через ворожі обстріли.
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