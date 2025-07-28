RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

За неделю энергетикам удалось вернуть свет 145 тысячам семей после обстрелов, - ДТЭК

Фото: ДТЭК вернул свет 145 тысячам семей за неделю после атак РФ (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

На прошлой неделе энергетикам компании ДТЭК удалось вернуть свет 145 тысячам семей. Речь о 119 населенных пунктах Днепропетровской, Донецкой и Одесской областей после атак.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Отмечается, что на прошлой неделе энергетики продолжали устранять последствия вражеских обстрелов. Больше всего - в Днепропетровской области, где с 21 по 27 июля удалось восстановить электроснабжение в домах 73,3 тысяч семей.

Донецкая область продолжает оставаться зоной наиболее активных боевых действий. Несмотря на постоянную опасность на прошлой неделе удалось вернуть свет в 68,8 тысяч домов прифронтового региона.

Не оставляет враг обстреливать и Одесскую область, из-за чего без света временно оставались 3,3 тысячи семей. Энергетики восстановили электричество максимально оперативно, как только саперы и военные дали разрешение.

 

Напомним, неделей ранее энергетикам ДТЭК Рината Ахметова удалось вернуть свет в дома более 160 тысяч семей, чьи дома были без электричества из-за российских атак.

Отметим, что за последние сутки энергетики компании ДТЭК вернули свет более 43 тысячам семей Донецкой и Днепропетровской областей. Их дома были без света из-за вражеских обстрелов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКЭнергетики