За тиждень ДТЕК повернув світло у понад 240 тисячах домівок, знеструмлених через ворожі атаки

Минулого тижня енергетики ДТЕК повернули світло для понад 240 тисяч родин у 27 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Одеській, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК Ріната Ахметова.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Одещині, яка минулого тижня постійно зазнавала ворожих атак. З 3 по 9 березня вдалося відновити електропостачання 143,4 тисячі домівок місцевих жителів.

На Дніпропетровщині, яка теж усе частіше потерпає від наслідків ворожих обстрілів, вдалося за тиждень повернути світло для 76,1 тисячі родин.

В свою чергу на Донеччині, попри постійну небезпеку, вдалося відновити електропостачання в оселях 19,2 тисячі родин за останні сім днів. Роботи на Донеччині стають усе небезпечнішими: минулого тижня енергетики вчергове потрапили під ворожий авіаудар. На щастя, вони лишилися неушкодженими.

Київщина також піддається частим ворожим ударам. Минулого тижня енергетики відновили електрику для 1,3 тисячі родин, щойно сапери та військові надали дозвіл.

Нагадаємо, у лютому енергетикам ДТЕК вдалося відновити електропостачання майже у 650 тисяч домівок українців, знеструмлених через обстріли в Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Київській областях та Києві.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення компанія ДТЕК інвестувала майже 28 млрд грн у відновлення теплоелектростанцій після обстрілів та забезпечення роботи вугільних шахт.