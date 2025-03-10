За неделю ДТЭК вернул свет в более 240 тысячах домов, обесточенных из-за вражеских атак

На прошлой неделе энергетики ДТЭК вернули свет для более 240 тысяч семей в 27 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Одесской, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК Рината Ахметова.

Отмечается, что больше всего восстановлений было в Одесской области, которая на прошлой неделе постоянно подвергалась вражеским атакам. С 3 по 9 марта удалось восстановить электроснабжение 143,4 тысячи домов местных жителей.

На Днепропетровщине, которая тоже все чаще страдает от последствий вражеских обстрелов, удалось за неделю вернуть свет для 76,1 тысячи семей.

В свою очередь в Донецкой области, несмотря на постоянную опасность, удалось восстановить электроснабжение в домах 19,2 тысячи семей за последние семь дней. Работы в Донецкой области становятся все опаснее: на прошлой неделе энергетики в очередной раз попали под вражеский авиаудар. К счастью, они остались невредимыми.

Киевщина также подвергается частым вражеским ударам. На прошлой неделе энергетики восстановили электричество для 1,3 тысячи семей, как только саперы и военные дали разрешение.

Напомним, в феврале энергетикам ДТЭК удалось восстановить электроснабжение почти в 650 тысяч домов украинцев, обесточенных из-за обстрелов в Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Одесской, Киевской областях и Киеве.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения компания ДТЭК инвестировала почти 28 млрд грн в восстановление теплоэлектростанций после обстрелов и обеспечение работы угольных шахт.