За тиждень ДТЕК повернув світло понад 137 тисячам родин після ворожих атак

Минулого тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло понад 137 тисячам родин. Їх домівки були без світла через ворожі обстріли.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Зазначається, що з 9 по 15 червня у Дніпропетровській області енергетики змогли повернути електропостачання у 68,3 тисяч домівок. Зараз ворог все частіше обстрілює Дніпропетровську область, через що регулярно пошкоджуються електромережі, а мешканці області лишаються без світла.

У Донецькій області, де так само тривають важкі бої, минулого тижня енергетикам вдалося повернути світло в домівки 67 тисяч родин. Попри постійну небезпеку енергетики продовжують повертати світло в регіоні, щойно це стає можливим.

Продовжує потерпати від ворожих атак і Київщина, де минулого тижня ремонтні бригади змогли відновити електрику у 1,9 тисячі осель.

Енергетики ДТЕК роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.