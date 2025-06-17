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За тиждень ДТЕК повернув світло понад 137 тисячам родин після ворожих атак

Україна, Вівторок 17 червня 2025 13:43
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За тиждень ДТЕК повернув світло понад 137 тисячам родин після ворожих атак Фото: ДТЕК повернув світло понад 137 тисячам родин за тиждень після обстрілів РФ (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Минулого тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло понад 137 тисячам родин. Їх домівки були без світла через ворожі обстріли.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Зазначається, що з 9 по 15 червня у Дніпропетровській області енергетики змогли повернути електропостачання у 68,3 тисяч домівок. Зараз ворог все частіше обстрілює Дніпропетровську область, через що регулярно пошкоджуються електромережі, а мешканці області лишаються без світла.

У Донецькій області, де так само тривають важкі бої, минулого тижня енергетикам вдалося повернути світло в домівки 67 тисяч родин. Попри постійну небезпеку енергетики продовжують повертати світло в регіоні, щойно це стає можливим.

Продовжує потерпати від ворожих атак і Київщина, де минулого тижня ремонтні бригади змогли відновити електрику у 1,9 тисячі осель.

Енергетики ДТЕК роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Раніше повідомлялося, що за перший тиждень червня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова змогли повністю чи частково відновити електропостачання 53 населених пунктів та повернути світло в домівки майже 140 тисяч родин Донецької, Дніпропетровської, Одеської областей та Києва.

Додамо, що у травні енергетики ДТЕК повернули світло в домівки майже 500 тисяч родин в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях, що були без електрики через ворожі атаки.

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