За неделю ДТЭК вернул свет более 137 тысячам семей после вражеских атак

На прошлой неделе энергетики компании ДТЭК вернули свет более 137 тысячам семей. Их дома были без света из-за вражеских обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Отмечается, что с 9 по 15 июня в Днепропетровской области энергетики смогли вернуть электроснабжение в 68,3 тысяч домов. Сейчас враг все чаще обстреливает Днепропетровскую область, из-за чего регулярно повреждаются электросети, а жители области остаются без света.

В Донецкой области, где так же продолжаются тяжелые бои, на прошлой неделе энергетикам удалось вернуть свет в дома 67 тысяч семей. Несмотря на постоянную опасность энергетики продолжают возвращать свет в регионе, как только это становится возможным.

Продолжает страдать от вражеских атак и Киевщина, где на прошлой неделе ремонтные бригады смогли восстановить электричество в 1,9 тысячи домов.

Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.