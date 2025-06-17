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За неделю ДТЭК вернул свет более 137 тысячам семей после вражеских атак

Украина, Вторник 17 июня 2025 13:43
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За неделю ДТЭК вернул свет более 137 тысячам семей после вражеских атак Фото: ДТЭК вернул свет более 137 тысячам семей за неделю после обстрелов РФ (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

На прошлой неделе энергетики компании ДТЭК вернули свет более 137 тысячам семей. Их дома были без света из-за вражеских обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Отмечается, что с 9 по 15 июня в Днепропетровской области энергетики смогли вернуть электроснабжение в 68,3 тысяч домов. Сейчас враг все чаще обстреливает Днепропетровскую область, из-за чего регулярно повреждаются электросети, а жители области остаются без света.

В Донецкой области, где так же продолжаются тяжелые бои, на прошлой неделе энергетикам удалось вернуть свет в дома 67 тысяч семей. Несмотря на постоянную опасность энергетики продолжают возвращать свет в регионе, как только это становится возможным.

Продолжает страдать от вражеских атак и Киевщина, где на прошлой неделе ремонтные бригады смогли восстановить электричество в 1,9 тысячи домов.

Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Ранее сообщалось, что за первую неделю июня энергетики ДТЭК Рината Ахметова смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 53 населенных пунктов и вернуть свет в дома почти 140 тысяч семей Донецкой, Днепропетровской, Одесской областей и Киева.

Добавим, что в мае энергетики ДТЭК вернули свет в дома почти 500 тысяч семей в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, которые остались без электричества из-за вражеских атак.

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