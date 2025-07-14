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За тиждень ДТЕК повернув світло майже 139 тисячам родин після ворожих обстрілів

Україна, Понеділок 14 липня 2025 17:47
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За тиждень ДТЕК повернув світло майже 139 тисячам родин після ворожих обстрілів Фото: ДТЕК повернув світло майже 139 тисячам родин за тиждень після атак РФ (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

За тиждень енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки майже 139 тисяч родин. Їх оселі були без світла через ворожі обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Зокрема, минулого тижня у Донецькій області, де так само тривають важкі бої, фахівцям вдалося повернути світло в домівки понад 58,1 тисяч родин місцевих мешканців.

Водночас у Дніпропетровській області з 7 по 13 липня енергетики змогли повернути електропостачання у 56,6 тисяч домівок.

Також минулого тижня потерпала від атак Київська область. Тут енергетикам вдалося повернути світло у 23,8 тисяч осель.

Роботи ДТЕК по відновленню світла в Україні

Нагадаємо, минулого місяця енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося відновити електропостачання у 443 тисячах домівок, що знеструмлювалися через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях та Києві.

Як повідомлялось раніше, протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули електроенергію в домівки понад 193 тисяч родин. Їх оселі були без світла внаслідок ворожих атак.

А минулого місяця енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося відновити електропостачання у 443 тисячах домівок, що знеструмлювалися через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях та Києві.

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