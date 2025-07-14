За неделю ДТЭК вернул свет почти 139 тысячам семей после вражеских обстрелов

За неделю энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома почти 139 тысяч семей. Их дома были без света из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

В частности, на прошлой неделе в Донецкой области, где так же продолжаются тяжелые бои, специалистам удалось вернуть свет в дома более 58,1 тысяч семей местных жителей.

В то же время в Днепропетровской области с 7 по 13 июля энергетики смогли вернуть электроснабжение в 56,6 тысяч домов.

Также на прошлой неделе страдала от атак Киевская область. Здесь энергетикам удалось вернуть свет в 23,8 тысяч домов.