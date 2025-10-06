За тиждень ДТЕК повернув світло 221 тисячі сімей після обстрілів

Минулого тижня енергетики операторів систем розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" змогли повернути світло жителям 118 населених пунктів, постраждалих внаслідок ворожих обстрілів.

"Електрика знову доступна у домівках понад 221 тисячі родин Дніпропетровської, Донецької, Київської й Одеської областей", - йдеться в ньому.

Зазначається, що за тиждень енергетики повернули світло 144,7 тисячам родин Донеччини, 58 тисячам сімей Одещини, 17,5 тисячам осель Дніпропетровщини та 1,2 тисячам родин Київщини.

Енергетики ДТЕК роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.