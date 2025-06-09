За тиждень ДТЕК повернув світло 140 тисячам родин після ворожих обстрілів

Зазначається, що найбільше відновлень було на Донеччині, де тривають важкі бої.

"Попри вкрай складну безпекову ситуацію енергетики продовжують відновлювати електромережі і минулого тижня їм вдалося повернути світло в домівки 82,9 тисяч родин", - кажуть енергетики.

Водночас на Дніпропетровщині з 2 по 8 червня енергетики змогли повернути електропостачання у 53,6 тисяч осель.

"Найбільше відновлень вдалося виконати у вихідні, коли через черговий масований ворожий обстріл було знеструмлено понад 40 тисяч осель", - зазначають в компанії.

До того ж, за даними ДТЕК, продовжує потерпати від регулярних ворожих атак і Київ.

"Тут минулого тижня ремонтні бригади ДТЕК відновили електропостачання для 3 тисяч родин, чиї домівки були знеструмлені внаслідок обстрілів", - констатують енергетики в заяві.