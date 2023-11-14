Титулованная украинка пропустит старт Кубка мира по биатлону: известна причина

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Джима не сразится на первом этапе Кубка мира 2023/24 в шведском Эстерсунде.

Об этом заявил старший тренер сборной Украины Николай Зоц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт" .

33-летняя украинка в данный момент восстанавливается после болезни. Она заболела во время сборов в немецком Оберхофе и пропустила важный отрезок предсезонной подготовки.

"Ее участие невозможно. Не потому, что она не может. Она бы помогла нам, конечно, в Эстерсунде, потому что она – лидер команды. Если она приедет в Эстерсунд, есть много оговорок, что у нее может быть неудачный – или, скажем, нестабильный – сезон", – объяснил тренер.

По его словам, Джима выпала из тренировочного процесса осенью. Теперь она должна наверстать упущенное. Ориентиром для набора оптимальных кондиций украинской биатлонисткой станет этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене 8-10 декабря.

Кто такая Юлия Джима

Уроженка Киева, росла в спортивной семье. Воспитанница столичной спортшколы "Восход".

В составе сборной Украины дебютировала в сезоне 2011/12. Многократная чемпионка и призер чемпионатов мира и Европы, а в 2014 году завоевала "золото" в командной эстафете на Олимпийских играх. Сезон 2022/23 завершила на 33-й строчке в личном зачете Кубка мира (164 очка).

Хобби – рисование и музыка. Изучала журналистику в Сумском государственном университете, награждена орденами "За заслуги" (III, II ст.) и княгини Ольги.