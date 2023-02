Демонстрація була організована найбільшими профспілками країни, які виступають проти скасування Дня Великої молитви — християнського свята, яке припадає на четверту п'ятницю після Великодня і походить від 1686 року.

За оцінками профспілок, які організували протест, у ньому взяли участь щонайменше 50 тисяч жителів, що зробило б його найбільшою демонстрацією у Данії більш ніж десятиліття. Місцева поліція таких оцінок скупчення людей не дає.

Наприкінці, тисячі Angry Danes бігти до streets of Copenhagen. Протестери є оголошені згідно з рішенням рішення про звільнення holiday in order to finance a defense budget increase.