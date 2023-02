Тысячи жителей Дании вышли на протест против отмены государственных праздников

Демонстрация была организована крупнейшими профсоюзами страны, выступающими против отмены Дня Великой молитвы — христианского праздника, который приходится на четвертую пятницу после Пасхи и восходит к 1686 году.

По оценкам профсоюзов, организовавших протест, в нем приняли участие не менее 50 тысяч человек, что сделало бы его крупнейшей демонстрацией в Дании за более чем десятилетие. Местная полиция таких оценок скопления людей не дает.

Today, thousands of angry Danes took to the streets of Copenhagen. Protesters are outraged by the govt's decision to eliminate a holiday in order to finance a defense budget increase. Take a look:pic.twitter.com/GvT1c79y2T