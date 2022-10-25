Тисячі українських біженців у Польщі втратили пільги. У чому справа

Українські біженці, які зареєструвалися у Польщі, але виїхали з країни на термін понад 30 днів, втратили право на допомогу від польського уряду. Така відмова у пільгах пов’язана з порушенням правил перебування у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на prawo.pl .

Виплати допомоги призупинили 80 тисячам громадян України, які внаслідок перевірки ZUS, державного управління соціального страхування Польщі, зареєструвалися в офіційних органах, але виїхали з країни більше ніж на 30 діб. Таким громадянам скасовують виплати за програмами "500+" і "Сімейний капітал опікунський".

"У результаті вжитих заходів ми призупинили виплату допомоги українським громадянам через те, що вони не перебувають у Польщі", - повідомив Павло Жебровський, речник ZUS.

Підставами для ухвалення рішень є:

1) дані з реєстру прикордонної служби;

2) інформація від самих одержувачів допомоги про ті чи інші обставини, що змусили їх виїхати з країни;

3) інформація від третіх осіб про виїзд громадянина України за межі Польщі;

4) якщо громадянин України не з’явився у ZUS протягом трьох діб після запрошення на перевірку.

Представники ZUS зазначають, що такі зміни в чинному законодавстві були потрібні, оскільки місцева влада відзначає прикрі факти використання польської системи соціального забезпечення недобросовісними біженцями.

Так, Войцех Бакун, мер прикордонного міста Перемишль, звернув увагу на проблеми у системі допомоги, оскільки поширюється практика вимагання пільг організованими групами українських громадян. Він зазначив, що велика кількість людей добирається автобусами лише до міста Шегіні з українського боку, перетинають кордон пішки, а до Перемишля приїжджають вже організованим транспортом від кордону. Отримавши номер PESEL, вони відкривають рахунки в банках, подають заяву на отримання допомоги в розмірі 300 злотих у Муніципальному центрі соціальної допомоги, а в ZUS - на 500+ на дітей до 18 років.

"Згодом вони повертаються за кордон, а свою банківську картку залишають комусь одному. Ця людина й вибирає гроші з цієї картки у дні виплат", - зазначає мер.

Він підкреслив, що виступає за допомогу біженцям, які тікають від війни, але, з іншого боку, не може бути так, щоб цілі місцеві громади переходили на польську систему соціального забезпечення, користуючись її нерозвинутістю.