Тысячи украинских беженцев в Польше лишились льгот. В чем дело

Украинские беженцы, зарегистрировавшиеся в Польше, но выехавшие из страны сроком более чем на 30 дней, потеряли право на помощь от польского правительства. Такой отказ в льготах связан с нарушением правил пребывания в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на prawo.pl .

Выплаты помощи приостановили 80 тысячам граждан Украины, которые в результате проверки ZUS, государственного управления социального страхования Польши, зарегистрировались в официальных органах, но выехали из страны более чем на 30 суток. Таким гражданам отменяют выплаты по программам "500+" и "Семейный опекунский капитал".

"В результате принятых мер мы приостановили выплату помощи украинским гражданам из-за того, что они не находятся в Польше", - сообщил Павел Жебровский, представитель ZUS.

Основаниями для принятия решений являются:

1) данные из реестра пограничной службы;

2) информация от самих получателей помощи о тех или иных обстоятельствах, заставивших их уехать из страны;

3) информация от третьих лиц о выезде гражданина Украины за пределы Польши;

4) если гражданин Украины не явился в ZUS в течение трех суток после приглашения на проверку.

Представители ZUS отмечают, что такие изменения в действующем законодательстве требовались, поскольку местные власти отмечают досадные факты использования польской системы социального обеспечения недобросовестными беженцами.

Войцех Бакун, мэр пограничного города Перемышль, обратил внимание на проблемы в системе помощи, поскольку распространяется практика вымогательства льгот организованными группами украинских граждан. Он отметил, что большое количество людей добирается автобусами только в город Шегини с украинской стороны, пересекают границу пешком, а в Перемышль приезжают уже организованным транспортом от границы. Получив номер PESEL, они открывают счета в банках, подают заявление на получение пособия в размере 300 злотых в Муниципальном центре социальной помощи, а в ZUS – на 500+ на детей до 18 лет.

"Впоследствии они возвращаются за границу, а свою банковскую карту оставляют кому-то одному. Этот человек и выбирает деньги с этой карты в дни выплат", - отмечает мэр.

Он подчеркнул, что выступает за помощь убегающим от войны беженцам, но, с другой стороны, не может быть так, чтобы целые местные общины переходили на польскую систему социального обеспечения, пользуясь ее неразвитостью.