Тисячі словаків вийшли протестувати на вулиці проти уряду Фіцо

У понад десяти містах Словаччини тисячі людей вийшли на мітинг проти намірів уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Причиною стали плани влади, яка хоче внести зміни до кримінального кодексу країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР .

"Зміни, запропоновані коаліційним урядом, включають пропозицію скасувати спеціальну прокуратуру, яка займається серйозними злочинами, такими як хабарництво, організована злочинність і екстремізм, до середини січня", - йдеться у повідомленні.

Згідно з пропозицією уряду Словаччини, відтепер ці справи мають перейти до прокурорів регіональних відділів, які 20 років не займалися такими злочинами.

Зазначається, що організовані опозицією мітинги відбулися в містах Кошице, Пряшів, Попрад, Банська Бистриця, Жиліна, Нітра, Трнава, Тренчин, Спішська Нова Весь, Ліптовський Мікулаш та Поважська Бистриця. Натовп на вулицях скандував - "Досить з нас Фіцо".

Лідер провідної опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка вважає, що зміни "призведуть до амністії для мафії та корупціонерів".

Зазначається, що ухвалене урядом Фіцо законодавство потребує схвалення парламенту та президента. Трипартійна коаліція має більшість у парламенті.

Зокрема, заплановані зміни в законодавстві також передбачають пом'якшення покарання за корупцію.

Критики Фіцо стурбовані тим, що його черговий прихід до влади може призвести до того, що Словаччина відмовиться від свого прозахідного курсу та натомість піде в напрямку Угорщини за прем’єр-міністром Віктора Орбана.