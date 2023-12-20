Тысячи словаков вышли протестовать на улицы против правительства Фицо

В более чем десяти городах Словакии тысячи человек вышли на митинг против намерений правительства премьер-министра Роберта Фицо. Причиной стали планы властей, желающих внести изменения в уголовный кодекс страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР .

"Изменения, предложенные коалиционным правительством, включают предложение отменить специальную прокуратуру, занимающуюся серьезными преступлениями, такими как взяточничество, организованная преступность и экстремизм, до середины января", - говорится в сообщении.

Согласно предложению правительства Словакии, теперь эти дела должны перейти к прокурорам региональных отделов, которые 20 лет не занимались такими преступлениями.

Отмечается, что организованные оппозицией митинги прошли в городах Кошице, Пряшев, Попрад, Банская Быстрица, Жилина, Нитра, Трнава, Тренчин, Спишска-Нова-Вес, Липтовский Микулаш и Поважская Быстрица. Толпа на улицах скандировала - "Хватит с нас Фицо".

Лидер ведущей оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка считает, что перемены "приведут к амнистии для мафии и коррупционеров".

Отмечается, что принятое правительством Фицо законодательство требует одобрения парламента и президента. У трехпартийной коалиции большинство в парламенте.

В частности, планируемые изменения в законодательстве также предусматривают смягчение наказания за коррупцию.

Критики Фицо обеспокоены тем, что его очередной приход к власти может привести к тому, что Словакия откажется от своего прозападного курса и пойдет в направлении Венгрии за премьер-министром Виктором Орбаном.