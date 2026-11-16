Клієнти найбільших банків США в понеділок, 16 листопада, зіткнулися з масовими збоями в онлайн-сервісах. Користувачі не можуть увійти до особистих кабінетів, перевірити рахунки та переказати кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Скарги почали масово надходити від клієнтів одразу кількох великих фінансових установ США, зокрема Bank of America, Chase, J.P. Morgan, U.S. Bank та Wells Fargo.

Крім того, проблеми зафіксували в роботі популярного платіжного сервісу Zelle.

За даними моніторингового порталу Downdetector, користувачі всіх цих платформ зіткнулися з перебоями під час спроб скористатися онлайн-банкінгом та іншими цифровими послугами.

Де найбільше проблем і як реагують банки

Найбільший сплеск звернень зафіксували в роботі банку Chase. Невдовзі після 10:30 ранку за тихоокеанським часом користувачі залишили майже 4,5 тисячі повідомлень про збої.

Найчастіше клієнти скаржилися на неможливість увійти до свого банківського акаунту через офіційний сайт.

Фото: збій у найбільших банках США (Downdetector)

Також люди масово повідомляли про труднощі з перевіркою балансів на рахунках, проведенням переказів та виконанням інших фінансових операцій.

У Chase вже підтвердили наявність технічної проблеми з онлайн-банкінгом. У відповідь на звернення клієнта в соцмережі X представники фінустанови зазначили, що фахівці працюють над усуненням несправностей.

Ситуація в інших установах

Сервіс Downdetector зафіксував ще майже тисячу скарг, що стосуються роботи Bank of America, Wells Fargo та U.S. Bank.

Водночас уточнюється, що ця цифра відображає кількість звернень користувачів про певні труднощі, а не повну втрату доступу до рахунків усіма клієнтами.

Наразі офіційні причини масштабних перебоїв залишаються невідомими. Також фахівці поки не підтверджують, що технічні проблеми в різних американських банках пов'язані між собою або мають спільне походження.