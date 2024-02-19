Тисячі людей без житла. У Британії закликають збільшити фінансування на українців

Після закінчення спонсорства багато українців залишаються без даху над головою. За даними Асоціації місцевого самоврядування (LGA) за 2 роки 9000 українських біженців потрапили у ситуації, що їм ніде жити. Місцеві ради допомогли знайти житло 6000 біженців.

"Оскільки українські візові схеми були розроблені для забезпечення тимчасового притулку, механізми фінансування рад для підтримки прибулих потребують термінового перегляду, бо ради продовжують надавати довгострокову підтримку, включаючи інтеграцію та житло, коли спонсорські домовленості закінчуються", – зазначив радник асоціації Роджер Гоф.

За його словами, проблема посилюється хронічною нестачею житла. Це призвело до того, що багато українців залишають будинки притулку та змушені заявляти про себе як про бездомних.

Багатьом українським родинам складно орендувати приватне житло в районах, де є дефіцит, а орендодавці вимагають високі застави та гарантії.

"Українським біженцям потрібна допомога від місцевих рад, які були б їхніми гарантами орендної плати. Хоча деякі ради використовують додаткові кошти, надані урядом для цієї мети, ми хотіли б, щоб узгоджена політика була прийнята всіма радами, щоб уникнути "лотереї" для українців", – зауважила Балджіт Ніджхар з волонтерської групи Ukrainian Refugee Help.

Депутат Полін Летам, яка цього місяця очолила парламентські дебати щодо продовження віз, закликала вивчити, як надати українцям житло на постійній основі.

В уряді зазначили, що виділяють радам 1 млрд фунтів стерлінгів на 3 роки, щоб вони могли допомагати людям знайти новий дім і переїжджати з тимчасового житла. Цього року також додатково спрямують 109 млн фунтів стерлінгів, щоб допомогти запобігти бездомності серед українських біженців.