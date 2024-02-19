Тысячи людей без жилья. В Британии призывают увеличить финансирование на украинцев

После окончания спонсорства многие украинцы остаются без крова. По данным Ассоциации местного самоуправления (LGA) за 2 года 9000 украинских беженцев попали в ситуаци, что им негде жить. Местные советы помогли найти жилье 6000 беженцам.

"Поскольку украинские визовые схемы были разработаны для обеспечения временного убежища, механизмы финансирования советов для поддержки прибывших нуждаются в срочном пересмотре, потому что советы продолжают оказывать долгосрочную поддержку, включая интеграцию и жилье, когда спонсорские договоренности заканчиваются", – отметил советник ассоциации Роджер Гоф.

По его словам, проблема усугубляется хронической нехваткой жилья. Это привело к тому, что многие украинцы покидают дома убежища и вынуждены заявлять о себе как о бездомных.

Многим украинским семьям сложно арендовать частное жилье в районах, где есть дефицит, а арендодатели требуют высокие залоги и гарантии.

"Украинским беженцам нужна помощь местных советов, которые были бы их гарантами арендной платы. Хотя некоторые советы используют дополнительные средства, предоставленные правительством для этой цели, мы хотели бы, чтобы согласованная политика была принята всеми советами, чтобы избежать "лотереи" для украинцев", – отметила Балджит Ниджхар из волонтерской группы Ukrainian Refugee Help.

Депутат Полин Летам, которая в этом месяце возглавила парламентские дебаты по продлению виз, призвала изучить, как предоставить украинцам жилье на постоянной основе.

В правительстве отметили, что выделяют советам 1 млрд фунтов стерлингов на 3 года, чтобы они могли помогать людям найти новый дом и переезжать из временного жилья. В этом году также дополнительно направят 109 млн фунтов стерлингов, чтобы помочь предотвратить бездомность среди украинских беженцев.