Тисячі людей залишились без газу: війська РФ вдарили по інфраструктурі Краматорська

Удари РФ по Краматорську

Окупанти регулярно наносять удари по Краматорську Донецької області та околицям. Так, 27 травня ворог поцілив по цивільній інфраструктурі, поранено чотирьох мешканців міста. Як повідомляють у міські раді, серед постраждалих – жінка 2002 року народження та дитина 2019 року народження.

Окрім того, увечері 22 березня внаслідок російського авіаудару двома авіабомбами по приватному сектору Краматорська було поранено чоловіка. За даними ДСНС, в результаті обстрілу пошкоджено 28 житлових будинків, а також виникли пожежі у приватному будинку та на відкритій території.

Також 20 березня російські війська двічі атакували Краматорськ. Під ворожий обстріл потрапили промислова зона та густонаселений район міста. Поранення отримали троє жителів Краматорська.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.