Тысячи людей остались без газа: войска РФ ударили по инфраструктуре Краматорска



"За прошедшие сутки враг нанес удар по городу, нанеся повреждения системе газоснабжения. В частности, был поврежден распределительный газопровод высокого давления, в результате чего произошло возгорание, которое наблюдалось из разных районов города", - отметили в горсовете.

Отмечается, что аварийная бригада оперативно локализовала аварийную ситуацию. Без газоснабжения оказалось 2788 абонентов города и поселка Ясногорка.

Точные последствия от обстрела устанавливаются, специалисты в ближайшее время приступят к ликвидации повреждений.

"Просим абонентов государственного сектора перекрыть газовые краны на газовых приборах. Абонентов частного сектора города - перекрыть запорное устройство на газопроводе-вводе в дом. Также отмечаем, что пуск газа после завершения ремонтных работ будет осуществляться специалистами Краматорского УГГ. Самовольное восстановление газоснабжения является нарушением правил безопасности систем газоснабжения. Не подвергайте себя и своих близких опасности", - отметили в облгазе.