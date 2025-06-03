Тысячи людей остались без газа: войска РФ ударили по инфраструктуре Краматорска

Войска РФ за прошедшие сутки обстреляли систему газоснабжения Краматорска Донецкой области, в результате чего около 3 тысяч абонентов остались без газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram Краматорского городского совета.
"За прошедшие сутки враг нанес удар по городу, нанеся повреждения системе газоснабжения. В частности, был поврежден распределительный газопровод высокого давления, в результате чего произошло возгорание, которое наблюдалось из разных районов города", - отметили в горсовете.
Отмечается, что аварийная бригада оперативно локализовала аварийную ситуацию. Без газоснабжения оказалось 2788 абонентов города и поселка Ясногорка.
Точные последствия от обстрела устанавливаются, специалисты в ближайшее время приступят к ликвидации повреждений.
"Просим абонентов государственного сектора перекрыть газовые краны на газовых приборах. Абонентов частного сектора города - перекрыть запорное устройство на газопроводе-вводе в дом. Также отмечаем, что пуск газа после завершения ремонтных работ будет осуществляться специалистами Краматорского УГГ. Самовольное восстановление газоснабжения является нарушением правил безопасности систем газоснабжения. Не подвергайте себя и своих близких опасности", - отметили в облгазе.
Оккупанты регулярно наносят удары по Краматорску Донецкой области и окрестностям. Так, 27 мая враг попал по гражданской инфраструктуре, ранены четверо жителей города. Как сообщают в городском совете, среди пострадавших - женщина 2002 года рождения и ребенок 2019 года рождения.
Кроме того, вечером 22 марта в результате российского авиаудара двумя авиабомбами по частному сектору Краматорска был ранен мужчина. По данным ГСЧС, в результате обстрела повреждены 28 жилых домов, а также возникли пожары в частном доме и на открытой территории.
Также 20 марта российские войска дважды атаковали Краматорск. Под вражеский обстрел попали промышленная зона и густонаселенный район города. Ранения получили трое жителей Краматорска.
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