Тисячі авіарейсів європейських компаній постраждали від перешкод GPS з боку Росії

Зачеплені рейси за вісім місяців до кінця березня включали 2309 рейсів Ryanair, 1368 рейсів Wizz Air, 82 рейси British Airways і чотири рейси easyJet.

Цивільні пасажирські рейси постраждали через трансляцію підроблених сигналів, які спантеличують навігаційні комп'ютери авіалайнерів.

Глушники GPS надсилають помилкові дані, які порушують найважливіший сигнал супутникової навігації, на який покладаються системи авіалайнера. Це викликає помилкові попередження в кабіні екіпажу, відволікаючи пілотів і потенційно ризикуючи життям пасажирів.

Помилкові передачі можуть включати неправдиву інформацію про висоту та місцезнаходження, що викликає попередження, покликані запобігти зіткненню авіалайнерів з горами або зниження нижче безпечної висоти в горбистих або міських районах.

Перешкоди з боку Росії

Російський ексклав Калінінград, розташований на березі Балтійського моря, добре відомий серед екіпажів авіалайнерів як гаряча точка перешкод.

У березні літак ВПС Великобританії, на борту якого був міністр оборони Грант Шаппс, був атакований під час польоту неподалік Калінінграда. Наскільки відомо, його GPS-сигнал заважали приблизно на 30 хвилин, коли літак прямував назад до Великобританії з Польщі.

На Даунінг-стріт підтвердили, що у літаку "були перешкоди GPS", але заявили, що це "не загрожує безпеці літака".

Керівники авіації вже багато років стурбовані перешкодами GPS, оскільки потенційні ризики зросли після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Люк Тітгат, голова Європейського агентства з авіаційної безпеки, заявив у січні: "Ми спостерігаємо різке зростання кількості атак на ці системи, що становить загрозу безпеці".

Раніше цього року пілот, який працює у провідній комерційній авіакомпанії, сказав: "Кожен рейс, який я виконую через північну Туреччину та до Іраку – в основному вздовж кордонів Росії та Ірану – тепер супроводжується перешкодами GPS. Авіаційні системи попереджають нас, коли щось не працює. Ми часто отримуємо численні оповіщення протягом кількох годин.

Пілоти можуть переключитись на резервні системи, у тому числі використовувати наземні радіомаяки, на які не діють глушники GPS, оскільки вони працюють на різних радіочастотах.

Гленн Бредлі, представник Управління цивільної авіації, заявив, що політ залишається одним із найбезпечніших видів подорожей, додавши: "Існує кілька протоколів безпеки для захисту навігаційних систем на комерційних літаках. Придушення GPS не впливає безпосередньо на навігацію літака".