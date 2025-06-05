З тисячами машин у трюмі: поблизу США спалахнуло судно з електромобілями

У Тихому океані спалахнуло велике судно із тисячами нових машин. Ролкер Morning Midas вирушив з Китаю до Мексики 26 травня. На борт завантажили близько трьох тисяч автомобілів, включаючи електромобілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Carscoops.
На восьмий день плавання, 2 червня, на борту спалахнула пожежа: після опівночі з однієї з палуб почав валити дим. Всім членам екіпажу вдалося врятуватися, а ролкер залишили догоряти у відкритому морі, оскільки ефективних способів гасіння літієвих акумуляторів досі немає.
Британська компанія Zodiac Maritime, яка володіє ролкером, підтвердила, що пожежа почалася в тій частині судна, куди завантажили електромобілі.
Екіпаж із 22 осіб негайно розпочав гасіння пожежі за допомогою бортових систем, але ситуацію взяти під контроль не вдалося. У результаті вони звернулися до берегової охорони США та залишили Morning Midas на рятувальних шлюпках. Після цього їх підібрав торговий корабель, що знаходився неподалік.
Судно-автовоз Morning Midas було збудовано у 2006 році і ходить під прапором Ліберії. Його довжина – 182 метри, ширина – 31 метр. Які саме автомобілі вирушили у своє останнє плавання, не повідомляється.
Експерти зазначають, що це далеко не перша пожежа на великому судні, що перевозить електромобілі. Так, два роки тому у водах В'єтнаму спалахнув корабель Ah Shin з близько 4500 нових Chery.
А у 2022 році поряд з Азорськими островами спалахнув вантажний корабель Felicity Ace. На борту було близько чотирьох тисяч машин Porsche та інших брендів Volkswagen Group. На фоні цих катастроф через високий ризик багато судноплавних компаній навіть відмовляються від транспортування "зелених" автомобілів.
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