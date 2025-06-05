З тисячами машин у трюмі: поблизу США спалахнуло судно з електромобілями

На восьмий день плавання, 2 червня, на борту спалахнула пожежа: після опівночі з однієї з палуб почав валити дим. Всім членам екіпажу вдалося врятуватися, а ролкер залишили догоряти у відкритому морі, оскільки ефективних способів гасіння літієвих акумуляторів досі немає.

Британська компанія Zodiac Maritime, яка володіє ролкером, підтвердила, що пожежа почалася в тій частині судна, куди завантажили електромобілі.

Екіпаж із 22 осіб негайно розпочав гасіння пожежі за допомогою бортових систем, але ситуацію взяти під контроль не вдалося. У результаті вони звернулися до берегової охорони США та залишили Morning Midas на рятувальних шлюпках. Після цього їх підібрав торговий корабель, що знаходився неподалік.

Судно-автовоз Morning Midas було збудовано у 2006 році і ходить під прапором Ліберії. Його довжина – 182 метри, ширина – 31 метр. Які саме автомобілі вирушили у своє останнє плавання, не повідомляється.