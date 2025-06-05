С тысячами машин в трюме: вблизи США вспыхнуло судно с электромобилями

В Тихом океане вспыхнуло большое судно с тысячами новых машин. Ролкер Morning Midas отправился из Китая в Мексику 26 мая. На борт загрузили около трех тысяч автомобилей, включая электромобили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Carscoops.
На восьмой день плавания, 2 июня, на борту вспыхнул пожар: после полуночи с одной из палуб начал валить дым. Всем членам экипажа удалось спастись, а ролкер оставили догорать в открытом море, поскольку эффективных способов тушения литиевых аккумуляторов до сих пор нет.
Британская компания Zodiac Maritime, которая владеет ролкером, подтвердила, что пожар начался в той части судна, куда загрузили электромобили.
Экипаж из 22 человек немедленно приступил к тушению пожара с помощью бортовых систем, но ситуацию взять под контроль не удалось. В результате они обратились к береговой охране США и покинули Morning Midas на спасательных шлюпках. После этого их подобрал торговый корабль, находившийся неподалеку.
Судно-автовоз Morning Midas было построено в 2006 году и ходит под флагом Либерии. Его длина - 182 метра, ширина - 31 метр. Какие именно автомобили отправились в свое последнее плавание, не сообщается.
Эксперты отмечают, что это далеко не первый пожар на большом судне, перевозящем электромобили. Так, два года назад в водах Вьетнама вспыхнул корабль Ah Shin с около 4500 новых Chery.
А в 2022 году рядом с Азорскими островами вспыхнул грузовой корабль Felicity Ace. На борту было около четырех тысяч машин Porsche и других брендов Volkswagen Group. На фоне этих катастроф из-за высокого риска многие судоходные компании даже отказываются от транспортировки "зеленых" автомобилей.
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