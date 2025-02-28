Тисяча Зеленського, субсидії та виплати ВПО: що зміниться після 1 березня

З 1 березня 2025 року внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які відповідають встановленим критеріям, буде автоматично продовжено виплати на проживання ще на шість місяців. Тим, хто не отримує такої допомоги, стане доступна нова державна підтримка у вигляді субсидії на оренду житла.

Які виплати отримуватимуть переселенці в Україні після 1 березня, розповідає РБК-Україна .

Продовження виплат ВПО

Державна допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб є важливим механізмом підтримки українців, які через війну були змушені покинути свої домівки. Виплати дозволяють забезпечити базові потреби та адаптуватися на новому місці.

З 1 березня виплати буде автоматично продовжено на новий шестимісячний період для всіх, хто вже отримує допомогу і відповідає критеріям. Для цього не потрібно додаткових звернень.

Розмір виплат становить:

2000 грн - для дорослих;

3000 грн - для дітей та осіб з інвалідністю.

При цьому соціальні служби продовжать перевіряти відповідність отримувачів критеріям. Якщо особа перебуває за кордоном понад 30 днів, купує нерухомість чи автомобіль або має високий дохід, виплати можуть бути припинені.

Субсидія на оренду житла для ВПО

З березня 2025 року ВПО, які не отримують виплат на проживання, зможуть оформити субсидію на оренду житла. Така допомога буде доступна для осіб, які:

виїхали з окупованих територій або зон бойових дій і не мають житла у відносно безпечних регіонах;

орендують житло, але витрачають на нього значну частину доходу;

не мають достатніх коштів для самостійної оренди.

Субсидію можна отримати за умови, що:

орендар і власник житла не є родичами;

орендар не отримує виплат ВПО на проживання;

орендодавець не отримує компенсацію за програмою "Прихисток".

При цьому родина ВПО може одночасно отримувати субсидію на оренду житла та субсидію на оплату комунальних послуг.

Як оформити субсидію

Подати документи на субсидію можна:

офлайн - у сервісних центрах Пенсійного фонду або центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

онлайн - через портал електронних послуг ПФУ або мобільний застосунок (із використанням електронного підпису).

Необхідні документи:

договір найму житла;

заява на отримання субсидії;

додаткові документи за потреби (наприклад, для законних представників, опікунів тощо).

Документи мають подавати і власник житла, і внутрішньо переміщена особа. Якщо власник перебуває в іншому регіоні чи за кордоном, документи можна подати в електронному вигляді.

"Тисяча Зеленського": терміни використання

У березні українці зможуть витратити державну допомогу у розмірі 1000 грн ("Тисяча Зеленського"), якщо отримали її на картку "Національний кешбек". Використати ці кошти можна до кінця 2025 року. Якщо ж виплата була отримана через "Укрпошту", нею необхідно скористатися до березня 2025 року.