Тысяча Зеленского, субсидии и выплаты ВПЛ: что изменится после 1 марта

С 1 марта 2025 года внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые соответствуют установленным критериям, будут автоматически продлены выплаты на проживание еще на шесть месяцев. Тем, кто не получает такой помощи, станет доступна новая государственная поддержка в виде субсидии на аренду жилья.

Какие выплаты будут получать переселенцы в Украине после 1 марта, рассказывает РБК-Украина .

Продолжение выплат ВПЛ

Государственная помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц является важным механизмом поддержки украинцев, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома. Выплаты позволяют обеспечить базовые потребности и адаптироваться на новом месте.

С 1 марта выплаты будут автоматически продлены на новый шестимесячный период для всех, кто уже получает помощь и соответствует критериям. Для этого не требуется дополнительных обращений.

Размер выплат составляет:

2000 грн - для взрослых;

3000 грн - для детей и лиц с инвалидностью.

При этом социальные службы продолжат проверять соответствие получателей критериям. Если лицо находится за границей более 30 дней, покупает недвижимость или автомобиль или имеет высокий доход, выплаты могут быть прекращены.

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ

С марта 2025 года ВПЛ, которые не получают выплат на проживание, смогут оформить субсидию на аренду жилья. Такая помощь будет доступна для лиц, которые:

выехали с оккупированных территорий или зон боевых действий и не имеют жилья в относительно безопасных регионах;

арендуют жилье, но тратят на него значительную часть дохода;

не имеют достаточных средств для самостоятельной аренды.

Субсидию можно получить при условии, что:

арендатор и владелец жилья не являются родственниками;

арендатор не получает выплат ВПЛ на проживание;

арендодатель не получает компенсацию по программе "Прихисток".

При этом семья ВПЛ может одновременно получать субсидию на аренду жилья и субсидию на оплату коммунальных услуг.

Как оформить субсидию

Подать документы на субсидию можно:

офлайн - в сервисных центрах Пенсионного фонда или центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

онлайн - через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение (с использованием электронной подписи).

Необходимые документы:

договор найма жилья;

заявление на получение субсидии;

дополнительные документы при необходимости (например, для законных представителей, опекунов и т.д.).

Документы должны подавать и владелец жилья, и внутренне перемещенное лицо. Если владелец находится в другом регионе или за рубежом, документы можно подать в электронном виде.

"Тысяча Зеленского": сроки использования

В марте украинцы смогут потратить государственную помощь в размере 1000 грн ("Тысяча Зеленского"), если получили ее на карту "Национальный кэшбек". Использовать эти средства можно до конца 2025 года. Если же выплата была получена через "Укрпочту", ею необходимо воспользоваться до марта 2025 года.